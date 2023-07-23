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25 июля, 14:39
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В Яшалтинском и Городовиковском районах состоялась приемка работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения

В Яшалтинском и Городовиковском районах состоялась приемка работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Проверку провели специалисты отдела дорожного хозяйства Минстроя Калмыкии. Подрядными организациями был выполнен комплекс работ. В целях профилактики ДТП на автомобильных дорогах регионального значения (Яшкуль - Комсомольский - Артезиан, Элиста - Ики-Бурул - Чолун Хамур) установлены дорожные знаки, проведён ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, скошена трава на обочинах и разделительной полосе, очищены автобусные остановки, площадки отдыха и стоянки автомобилей, нанесена дорожная разметка.
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