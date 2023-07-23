Председатель регионального Избиркома Бембя Чужаев с рабочей поездкой посетил районы республики

Он встретился с главой Яшалтинского РМО Алдаром Лиджиковым и организаторами выборов Яшалтинского и Городовиковского районов. Были рассмотрены вопросы организации избирательного процесса в период подготовки и проведения выборов депутатов Народного Хурала Республики седьмого созыва.

Обсудили вопросы информационно-разъяснительной работы, соблюдения избирательных прав граждан Российской Федерации, а также вопросы об особенностях голосования при проведении голосования на выборах 8,9,10 сентября 2023 года.

Особое внимание было уделено вопросам соответствия требованиям, которые предъявляются к помещениям для голосования, создания условий для безопасной работы членов избирательных комиссий и избирателей.