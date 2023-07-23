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25 июля, 14:46
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На 87 году жизни ушёл из жизни прославленный калмыцкий атлет Александр Дамбинов

На 87 году жизни ушёл из жизни прославленный калмыцкий атлет Александр Дамбинов
Он родился 12 марта 1936 году в Ростовской области на хуторе Сальский. Окончил Элистинское медицинское училище им.Т.Хахлыновой по специальности «фельдшер», ветеран здравоохранения, всю жизнь проработал в Элистинском подразделении Ставропольской железнодорожной поликлиники при Северо-кавказском управлении железной дороги. Чемпион Республики, Заслуженный мастер спорта России, многократный рекордсмен мира по пауэрлифтингу и гиревом спорту. Почётный гражданин Республики Калмыкия.
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