На 87 году жизни ушёл из жизни прославленный калмыцкий атлет Александр Дамбинов

Он родился 12 марта 1936 году в Ростовской области на хуторе Сальский. Окончил Элистинское медицинское училище им.Т.Хахлыновой по специальности «фельдшер», ветеран здравоохранения, всю жизнь проработал в Элистинском подразделении Ставропольской железнодорожной поликлиники при Северо-кавказском управлении железной дороги. Чемпион Республики, Заслуженный мастер спорта России, многократный рекордсмен мира по пауэрлифтингу и гиревом спорту. Почётный гражданин Республики Калмыкия.