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20 февраля, 10:07
Новости

В Яшалтинском доме культуры состоялся благотворительный концерт "Защитим Россию!" в поддержку участников СВО

В Яшалтинском доме культуры состоялся благотворительный концерт "Защитим Россию!" в поддержку участников СВО

Артисты, артисты художественной самодеятельности и творческие коллективы Яшалтинского района исполнили бессмертные произведения о Родине, любви и мире. Как сообщается в телеграм канале Яшалтинского РМО, удалось собрать продукты, лекарства, предметы первой необходимости и денежные средства.

Отметим, сбор продлится до 21 февраля включительно.


Фото: Администрация Яшалтинского РМО

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