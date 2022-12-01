20 февраля, 10:07
В Яшалтинском доме культуры состоялся благотворительный концерт "Защитим Россию!" в поддержку участников СВО
Читайте наши новости в Одноклассниках!
Артисты, артисты художественной самодеятельности и творческие коллективы Яшалтинского района исполнили бессмертные произведения о Родине, любви и мире. Как сообщается в телеграм канале Яшалтинского РМО, удалось собрать продукты, лекарства, предметы первой необходимости и денежные средства.
Артисты, артисты художественной самодеятельности и творческие коллективы Яшалтинского района исполнили бессмертные произведения о Родине, любви и мире. Как сообщается в телеграм канале Яшалтинского РМО, удалось собрать продукты, лекарства, предметы первой необходимости и денежные средства.
Отметим, сбор продлится до 21 февраля включительно.