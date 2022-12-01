20 февраля, 10:25
В Элисте в преддверии Дня Защитника Отечества состоится праздничный митинг - концерт "Слава Zащитникам Отечества!"
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Он пройдет 22 февраля на территории Культурного комплекса "Пагода Семи дней". По информации пресс– службы Администрации города, элистинцев и гостей столицы ждет выступление любимых артистов и творческих коллективов. Кроме того, будет организовано праздничное угощение.
Он пройдет 22 февраля на территории Культурного комплекса "Пагода Семи дней". По информации пресс– службы Администрации города, элистинцев и гостей столицы ждет выступление любимых артистов и творческих коллективов. Кроме того, будет организовано праздничное угощение.
Фото: Администрация города Элиста