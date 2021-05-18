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16 июня, 17:20
НовостиСтроительство

В Яшалте приступили к строительству нового дома для переселенцев из аварийного жилья

В Яшалте приступили к строительству нового дома для переселенцев из аварийного жилья

Двухэтажка на 9 квартир возводится по улице Трудовая. На сегодня подготовили территорию, провели земляные работы по обустройству фундамента.
Напомним, в рамках Нацпроекта «Жильё и городская среда» в этом и следующем году региону выделено около 115 миллионов рублей. Софинансирование – 44,5 миллиона. На эти средства будут переселены 127 жителей 65 непригодных для проживания домов в Элисте, Лагани, поселке Цаган-Аман, селе Яшалта.

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