Прокуратурой Элисты выявлены факты эксплуатации детских площадок с нарушением требований безопасности

В этом году проведена проверка надлежащего состояния трех игровых территорий. Об этом сегодня сообщили в надзорном ведомстве. Немало оборудования уже устарело, а ржавые конструкции ведут к травмам. И это в разгар школьных каникул. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, родители используют соцсети, куда выкладывают неприглядные объекты во дворах.

Семилетний Алтан закрывает уши от скрипа старых качелей. Мальчик очень любит здесь проводить время в дни каникул, говорит мама. В аварийном состоянии и игровое оборудование на детской площадке во дворе дома № 4/а и 4/б в 1 микрорайоне. Несмотря на это, сюда приходят играть дети из соседних домов. Как, например, сыновья Гиляны Сумьяновой.

Жители дома №13 во втором микрорайоне также называют свою площадку убогой. Говорят, участие в акции, которую проводят в интернете элистинцы, помогло: после появления видео в соцсетях, поросшая трава, наконец, была скошена. Но дети сейчас целыми днями проводят время на улице и вынуждены играть на старых ржавых конструкциях, подвергая себя постоянной опасности.

Ну, а в паблике появляются все больше фото и видео о разрушенных тренажерах, сломанных качелях, ржавых горках. Так выглядят сейчас некоторые дворы Элисты. Вопрос для родителей действительно наболевший.

Мониторят соцсети сейчас и в прокуратуре. Ведь это одна из наиболее эффективных площадок для прямого диалога между надзорным ведомством и жителями региона. Сотрудники ведомства уже провели проверку трех детских площадок. К примеру, по улице Радонежского зафиксировали частичное отсутствие мягкого покрытия, нет песочницы, сидений на качелях, скамеек, ограждение ветхое. А по улице Ипподромная выявлены многочисленные нарушения требований безопасности. Их устранение – на контроле.

Между тем, благоустройства придомовых территорий в Калмыкии решается поэтапно. В последние годы, благодаря реализации Федеральной программы в Элисте и населенных пунктах республики появляются современные игровые зоны.

Напомним, в Элисте в 2022 году будет благоустроена территория микрорайона Молодежный. Там для детей будет отведена большая зона отдыха.