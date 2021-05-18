В Элисте отметили труд волонтеров

26 волонтеров регионального клуба «Мы вместе» получили благодарности Росмолодежи и профильного министерства республики

Они внесли немалый вклад в развитие добровольческого движения. Также на встрече состоялась презентация Международной премии #МыВместе, в которой ребята могут принять участие. Ее организатором выступила платформа DOBRO.RU. Цель – поддержать социальные инициативы, направленные на помощь людям и улучшение качества жизни. Всего четыре номинации: «Волонтеры и НКО», «Бизнес», «Медиа» и «We arе together».

У Марины Чуйковой уже есть готовый образовательный проект «Stud-skills». За него она получила грант Всероссийского конкурса молодёжных инициатив – свыше 500 тысяч рублей. Это было в прошлом году на форуме «Территория смыслов». Волонтер уже реализовала свою задумку. «Stud-skills» стала площадкой для развития социальных навыков и выявления лидерских компетенций у первокурсников КалмГУ. Теперь Марина планирует заявить свой проект на Международную премию «Мы вместе». Сама она призналась, что стала добровольцем по велению души. Ей нравится помогать людям, делать что-то полезное, особенно, в это непростое время.

20-летний Мингиян Китаев также планирует стать соискателем Международной премии. Сейчас он активно разрабатывает проект. О деталях предпочел умолчать, но рассказал, что волонтером стал по совету друга. О своем решении студент КалмГУ, будущий инженер, не жалеет. Говорит, что благодарные глаза пожилых людей – лучшее вознаграждение.

Общероссийская акция «Мы вместе» объединила всех, кто по зову сердца готов первым прийти на помощь. С начала пандемии они ответили более, чем на 2 тысячи заявок, раздали свыше 20 тысяч продуктовых наборов. И сегодня они продолжают общение с гражданами, которые нуждаются в поддержке.

Прием заявок продлится до 6 июля. Финалистов объявят в начале декабря, оценивать их будут не только эксперты. Пройдет и народное голосование. Победители получат гранты на реализацию социальных проектов, а также возможность учиться и продвигать свои идеи.