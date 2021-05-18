В Яшалте приступили к реализации второй части проекта по строительству молокоперерабатывающего производства

Для этого предприниматель Николай Савченко построил два новых современных ангара, реконструировал старые помещения, закупил оборудование для первичного лабораторного исследования качества.

Помимо спонсорских денег, были также привлечены средства Фонда развития предпринимательства профильного ведомства, на которые закуплено оборудование для приемки и первичной обработки молока.

За три месяца предприятие смогло выйти на стабильную приемку и первичную обработку 20 тонн сырья в сутки. Заключено более трёхсот договоров с частниками о поставке. А вот о том, какие еще планы у предприятия расскажем в дневном выпуске «Вести Калмыкия» в 14.30.