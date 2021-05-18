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17 июня, 11:52
НовостиОбразование

В Калмыцком университете будут готовить специалистов для IT-индустрии

В Калмыцком университете будут готовить специалистов для IT-индустрии

При поддержке Министерства цифрового развития на базе регионального опорного ВУЗа планируется открыть новое направление уже с начала учебного года.

Напомним, КалмГУ уже реализует программы подготовки в сфере высоких технологий, а также постоянно проводит обучающие курсы. Например, в марте для студентов Кафедры бизнеса и информационных систем в экономике были организованы бесплатные еженедельные занятия, где обучали базовым понятиям Data Science и языку программирования.

«Сейчас мы расширяем спектр возможностей, которыми могут воспользоваться наши студенты. Это, в том числе, получение новых компетенций, знаний и навыков», отметил Глава Калмыкии.

 Бату Хасиков также подчеркнул, что в современном мире IT-отрасль влияет на все сферы жизни и вопрос ее популяризации является приоритетным направлением в работе. Бату Хасиков добавил, что это создание новых рабочих мест и подготовка квалифицированных кадров – будущего нашей республики.

 

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