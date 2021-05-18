В отпуск без долгов!

В Налоговой службе заранее рекомендуют убедиться в отсутствии долгов, если вы собираетесь на отдых, чтобы не испортить себе настроение. Стоит помнить, что задолженность ограничивает выезд за пределы страны.

На начальном этапе налоговые органы направляют требования об уплате налога и пени. Если требование будет проигнорировано, обратятся в суд с заявлением о выдаче судебных приказов. В этом случае, помимо пени, возникает дополнительный расход - государственная пошлина. Информацию о задолженности можно проверить в личном кабинете на портале Госуслуг.