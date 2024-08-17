В Яшалте подводят итоги жатвы и обсуждают задачи предстоящего осеннего сева

Совещание проходит с участием главы региона Бату Хасикова, который проинспектировал и семяочистительный завод. Он заработал в тестовом режиме, но производственная мощность вскоре будет достигнута в полном объеме.

Процесс автоматизирован и отвечает всем современным требованиям. Проект реализуется с 2022 года. Благодаря ему будет увеличен объем производства отечественных семян зерновых и кормовых культур для полного обеспечения семенами хозяйств Калмыкии и близлежащих регионов.

Но самое главное, как отметил Глава Калмыкии Бату Хасиков, на объекте будет производиться исключительно калмыцкое зерно.