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20 августа, 13:41
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В Яшалте подводят итоги жатвы и обсуждают задачи предстоящего осеннего сева

В Яшалте подводят итоги жатвы и обсуждают задачи предстоящего осеннего сева

Совещание проходит с участием главы региона Бату Хасикова, который проинспектировал и семяочистительный завод. Он заработал в тестовом режиме, но производственная мощность вскоре будет достигнута в полном объеме.

Процесс автоматизирован и отвечает всем современным требованиям. Проект реализуется с 2022 года. Благодаря ему будет увеличен объем производства отечественных семян зерновых и кормовых культур для полного обеспечения семенами хозяйств Калмыкии и близлежащих регионов.

Но самое главное, как отметил Глава Калмыкии Бату Хасиков, на объекте будет производиться исключительно калмыцкое зерно.

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