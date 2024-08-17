Почти на 100 процентов протяженности федеральных автодорог должны быть покрыты связью стандарта LTE до 2031 года

Такое решение утверждено Госкомиссией по радиочастотам, действующей при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Сейчас в республике проводится работа по уточнению технических параметров установки базовых станций.

Члены рабочей группы уже побывали в Малодербетовском, Сарпинском и Целинном районах для осуществления работ с учетом соблюдения всех нормативных и законодательных норм. Установка дополнительных станций улучшит качество связи на федеральной трассе, что имеет особое значение для водителей и путешественников в случае экстренных ситуаций.