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20 августа, 13:04
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Почти на 100 процентов протяженности федеральных автодорог должны быть покрыты связью стандарта LTE до 2031 года

Почти на 100 процентов протяженности федеральных автодорог должны быть покрыты связью стандарта LTE до 2031 года

Такое решение утверждено Госкомиссией по радиочастотам, действующей при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Сейчас в республике проводится работа по уточнению технических параметров установки базовых станций.

Члены рабочей группы уже побывали в Малодербетовском, Сарпинском и Целинном районах для осуществления работ с учетом соблюдения всех нормативных и законодательных норм. Установка дополнительных станций улучшит качество связи на федеральной трассе, что имеет особое значение для водителей и путешественников в случае экстренных ситуаций.

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