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21 августа, 07:46
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Сегодня жители Калмыкии могут больше узнать о профилактике заболевания рака лёгких

Сегодня жители Калмыкии могут больше узнать о профилактике заболевания рака лёгких

В штабе общественной поддержки пройдет вебинар, где заместитель главного врача Онкологического диспансера Мира Босхомджиева расскажет о влиянии факторов, вызывающих риск возникновения первичных онкологических заболеваний и их рецидивов.

Их, по данным специалистов, можно разделить на две категории – внутренние и внешние. К первым относится наследственный анамнез: если кто-то из кровных родственников болел раком или погиб от него. Все остальные факторы - внешние.

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