Сегодня жители Калмыкии могут больше узнать о профилактике заболевания рака лёгких

В штабе общественной поддержки пройдет вебинар, где заместитель главного врача Онкологического диспансера Мира Босхомджиева расскажет о влиянии факторов, вызывающих риск возникновения первичных онкологических заболеваний и их рецидивов.

Их, по данным специалистов, можно разделить на две категории – внутренние и внешние. К первым относится наследственный анамнез: если кто-то из кровных родственников болел раком или погиб от него. Все остальные факторы - внешние.