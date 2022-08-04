25 августа, 15:54
В Яшалте активными темпами идет работа по созданию казачьего центра военной подготовки
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Создается он при поддержке Министерства спорта РК. В нем школьники района смогут заниматься военно-спортивной подготовкой – подростки в возрасте от 14 до 18 лет обучатся навыкам огневой и строевой подготовки, а также примут участие в масштабной игре в страйкбол.
Создается он при поддержке Министерства спорта РК. В нем школьники района смогут заниматься военно-спортивной подготовкой – подростки в возрасте от 14 до 18 лет обучатся навыкам огневой и строевой подготовки, а также примут участие в масштабной игре в страйкбол.
Уже приобретены автоматы, бронежилеты, защитные маски. Сейчас проводится работа по уборке территории и созданию искусственных препятствий.
Проект имеет важное значения для всей казачьей молодежи республики – Яшалта станет опорным пунктом по военно-спортивной подготовке молодых казачат.
Фото из аккаунта Калмыцкого казачьего округа Всевеликого войска Донского.