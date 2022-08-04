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25 августа, 16:37
НовостиСпорт

Флорболу в Калмыкии быть

Флорболу в Калмыкии быть

Это разновидность хоккея с мячом. Минобразования и Минспорта республики подписали соглашение с Национальной федерацией флорбола России. Стороны будут взаимодействовать в развитии этого вида спорта в регионе, организации соревнований. Планируется внедрять флорбол в образовательные учреждения.

В Калмыцкой этнокультурной гимназии им. Зая-Пандиты уже работает новая секция. Президент Национальной федерации флорбола России Максим Чернов и мастер спорта РФ, десятикратный чемпион страны по флорболу Игорь Кучин провели мастер-класс для ребят.

Фото из аккаунта БУ РК «РЦСП» (Ойрат-Арена).

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