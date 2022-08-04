Флорболу в Калмыкии быть

Это разновидность хоккея с мячом. Минобразования и Минспорта республики подписали соглашение с Национальной федерацией флорбола России. Стороны будут взаимодействовать в развитии этого вида спорта в регионе, организации соревнований. Планируется внедрять флорбол в образовательные учреждения.



В Калмыцкой этнокультурной гимназии им. Зая-Пандиты уже работает новая секция. Президент Национальной федерации флорбола России Максим Чернов и мастер спорта РФ, десятикратный чемпион страны по флорболу Игорь Кучин провели мастер-класс для ребят.



Фото из аккаунта БУ РК «РЦСП» (Ойрат-Арена).