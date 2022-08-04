Одни из самых загадочных и скрытных хищников «Чёрных земель» пойманы на камеру

В этом году на кормовом столике филина в одной из джузгуновых рощ заповедника была установлена фотоловушка. Несмотря на то, что научным сотрудникам филинов здесь ни разу не удалось встретить вживую, автономная камера смогла запечатлеть прилёты взрослых птиц и одного оперившегося птенца.



На «Чёрных землях» филины населяют массивы бугристых песков, закрепленных посадками джузгуна или другими кустарниками, полукустарничками и дерновинными злаками.



Фото из телеграм-канала Заповедника «Черные земли».