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25 августа, 15:27
НовостиЭкология

Одни из самых загадочных и скрытных хищников «Чёрных земель» пойманы на камеру

Одни из самых загадочных и скрытных хищников «Чёрных земель» пойманы на камеру

В этом году на кормовом столике филина в одной из джузгуновых рощ заповедника была установлена фотоловушка. Несмотря на то, что научным сотрудникам филинов здесь ни разу не удалось встретить вживую, автономная камера смогла запечатлеть прилёты взрослых птиц и одного оперившегося птенца.

На «Чёрных землях» филины населяют массивы бугристых песков, закрепленных посадками джузгуна или другими кустарниками, полукустарничками и дерновинными злаками.

Фото из телеграм-канала Заповедника «Черные земли».

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