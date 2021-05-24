В ВУЗах страны стартовала приемная кампания

Сегодня 243 выпускника Калмыкии сдали ЕГЭ по иностранным языкам

На этот раз, так называемый, раздел говорение. Экзамен проходит со строгим соблюдением всех мер безопасности.

Между тем, новый порядок приема в ВУЗы полностью отменил вторую волну зачисления. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил ректор КалмГУ Бадма Салаев.

В Калмыцком Госуниверситете стартовала приемная кампания. Есть еще нововведения: в перечне вступительных экзаменов, помимо двух обязательных, один из предметов можно выбрать – из тех, по которым есть результаты ЕГЭ. А еще дипломы и аттестаты для поступления можно подать через личный кабинет абитуриента на сайте высшего учебного заведения, при помощи суперсервиса «Поступай в ВУЗ онлайн» на портале «Госуслуги».

В этом году разрешается выбрать 5 направлений подготовки. Раньше было три. И еще - впервые объявлен набор на новую программу бакалавриата - «Лингвистика», профиль «Перевод и переводоведение». А бюджетных мест стало больше – 1 235. Причем на все уровни и формы обучения.