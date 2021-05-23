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21 июня, 16:56
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85-летие отмечает сегодня Данара Сусеева

85-летие отмечает сегодня Данара Сусеева

Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и общего языкознания КалмГУ, Заслуженный деятель науки Калмыкии, она первой в республике поступила в аспирантуру Института языкознания РАН и защитила там кандидатскую диссертацию.

Дочь народного поэта Калмыкии в университете работает с 1965 года.

Данара Аксёновна - автор 200 научных работ, среди ее многочисленных учеников – профессиональные филологи, которые сегодня уже сами передают знания, полученные от легендарного профессора, нынешнему поколению студентов.

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