85-летие отмечает сегодня Данара Сусеева
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Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и общего языкознания КалмГУ, Заслуженный деятель науки Калмыкии, она первой в республике поступила в аспирантуру Института языкознания РАН и защитила там кандидатскую диссертацию.
Дочь народного поэта Калмыкии в университете работает с 1965 года.
Данара Аксёновна - автор 200 научных работ, среди ее многочисленных учеников – профессиональные филологи, которые сегодня уже сами передают знания, полученные от легендарного профессора, нынешнему поколению студентов.