В Элисте обсудили вопросы охраны и сохранения объектов культурного наследия

Заместитель Председателя Правительства Калмыкии Ирина Шварцман провела сегодня совещание по вопросам охраны и сохранения объектов культурного наследия степного края. На совещании присутствовали представители министерств культуры и образования, главы районных муниципальных образований.

Так, дом, в котором в июле 1920 года проходил I Oбщекалмыцкий съезд Советов, будет отреставрирован к 2022 году. Также, в планах реконструкция главного корпуса и общежитий КалмГУ.

Всего, на территории республики 241 культурный памятник, из них 53 – федерального значения. В течение двух лет были установлены границы территорий на 45 объектах. На эти цели из республиканского бюджета было выделено 1 миллион 200 тысяч рублей.