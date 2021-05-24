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21 июня, 18:07
НовостиКультура

В Элисте обсудили вопросы охраны и сохранения объектов культурного наследия

В Элисте обсудили вопросы охраны и сохранения объектов культурного наследия

Заместитель Председателя Правительства Калмыкии Ирина Шварцман провела сегодня совещание по вопросам охраны и сохранения объектов культурного наследия степного края. На совещании присутствовали представители министерств культуры и образования, главы районных муниципальных образований.

 Так, дом, в котором в июле 1920 года проходил I Oбщекалмыцкий съезд Советов, будет отреставрирован к 2022 году. Также, в планах реконструкция главного корпуса и общежитий КалмГУ. 

Всего, на территории республики 241 культурный памятник, из них 53 – федерального значения. В течение двух лет были установлены границы территорий на 45 объектах. На эти цели из республиканского бюджета было выделено 1 миллион 200 тысяч рублей.

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