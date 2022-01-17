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9 февраля, 10:48
НовостиСпорт

В Волгограде прошел второй этап детской лиги "ЛОКО-ДЗЮДО" среди мальчиков и девочек от 10 до 13 лет

В Волгограде прошел второй этап детской лиги "ЛОКО-ДЗЮДО" среди мальчиков и девочек от 10 до 13 лет

В турнире приняли участие более 200 спортсменов из Краснодарского и Ставропольского края, Саратовской, Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей, Кабардино-Балкарии и Калмыкии.

По итогам соревнований Айс Петяев занял первое место. Алдар Тугульчиев, Александр Циренов и Валерия Улюмджиева разделили третье место. Победительницей в весе до 32 кг стала Ксения Кравцова.

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