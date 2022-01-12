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8 февраля, 20:40
НовостиКультура

Жители Калмыкии готовятся к 100-летнему юбилею Давида Кугультинова

Жители Калмыкии готовятся к 100-летнему юбилею Давида Кугультинова

Поэтические строки мастера находят отклик в сердцах людей и вдохновляют их к самовыражению.

Например, в Приютненском районе Зоя Санджиева планирует презентовать выставку иллюстраций к творениям Кугультинова. Учитель литературы, русского и калмыцкого языков, она еще создает визуал для полного погружения в произведения, историю и религию.

Среди её работ - репродукции знаменитых художников, авторские аппликации из яичной скорлупы и других материалов.

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