Жители Калмыкии готовятся к 100-летнему юбилею Давида Кугультинова

Поэтические строки мастера находят отклик в сердцах людей и вдохновляют их к самовыражению.

Например, в Приютненском районе Зоя Санджиева планирует презентовать выставку иллюстраций к творениям Кугультинова. Учитель литературы, русского и калмыцкого языков, она еще создает визуал для полного погружения в произведения, историю и религию.

Среди её работ - репродукции знаменитых художников, авторские аппликации из яичной скорлупы и других материалов.