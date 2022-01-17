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9 февраля, 11:08
НовостиCOVID-19

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по распространению COVID-19

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по распространению COVID-19

За минувшие сутки в Калмыкии выявлено 389 новых случаев заражения. Всего инфицировано с начала пандемии без малого 42 тысячи человек.

В медучреждениях лечатся 478 жителей региона, из них 14 - в тяжёлом состоянии. 182 - в Республиканской больнице им. Жемчуева, 180 - в Республиканском центре специализированной медпомощи.

Общее число летальных исходов на сегодня 798. Выздоровели - еще 798 человек.

 

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