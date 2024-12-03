В VIII Всероссийском съезде дошкольных работников, который сегодня торжественно открылся в Москве, принимает участие делегация из Калмыкии

Главный специалист отдела общего образования министерства образования и науки РК Кермен Лиджиева, начальник отдела дошкольного, дополнительного образования и воспитания Светлана Басангова, и директор Элистинского детского сада № 24 Светлана Горяева.

Планируется, что в мероприятии примут участие 250 делегатов очно и не менее 20 000 человек дистанционно из всех субъектов страны. Съезд стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития системы дошкольного образования в современных условиях.

Участники форума обменяются опытом, обсудят инновационные подходы и методы работы с детьми, а также рассмотрят пути повышения качества образовательных услуг в сфере дошкольного образования. Организатор съезда - Минпросвещения России, его федеральный оператор - «Институт развития, здоровья и адаптации ребенка».

Цель Съезда – создать единое образовательное пространство, направленное на разностороннее, гармоничное развитие и эмоциональное благополучие детей дошкольного возраста.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия