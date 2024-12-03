Сегодня в военном учебном центре КалмГУ состоялась встреча студентов с прокурором города Элисты старшим советником юстиции Баатром Гаряевым

Основной темой встречи стали задачи органов прокуратуры в защите прав граждан, вопросы о заработной плате, выслуге лет. Баатр Гаряев дал подробные объяснения по интересующим студентов темам.

Были обсуждены также особенности деятельности органов прокуратуры в районах и в городах. Студенты узнали о сложностях и тонкостях этой работы, а также получили ценные советы от опытного прокурора. Они узнали много нового и полезного, имели возможность получить ответы на интересующие их вопросы.

Фото: КалмГУ