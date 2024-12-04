В Калмыкии в результате мер прокурорского реагирования произведена замена трубопроводных коммуникаций

Прокуратура Кетченеровского района РК провела проверку исполнения законодательства о водоснабжении. В ходе надзорных мероприятий установлено, что износ водопроводных сетей по улицам Басанова, Хрущева, Пушкина районного центра Кетченеры составил более 85 %.

В суд было направлено исковое заявление о возложении на муниципалитет обязанности произвести замену коммуникаций. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Местная администрация на замену водопроводных сетей трех улиц районного центра выделила 6 млн рублей.