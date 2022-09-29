В ветслужбе Калмыкии анализируют итоги работы за прошедший год

Так, в ряде учреждений закупили спецавтотранспорт, провели работы по ремонту административных и лабораторных помещений, приобрели оборудование, мебель и оргтехнику.



Сейчас руководители и бухгалтеры уже предоставляют планы расходов на будущий год. Начальник Управления Виктор Санджиев отмечает, что они стараются обеспечивать сотрудников комфортными условиями для работы и достойной заработной платой.