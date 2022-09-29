7 декабря, 07:44
В ветслужбе Калмыкии анализируют итоги работы за прошедший год
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Так, в ряде учреждений закупили спецавтотранспорт, провели работы по ремонту административных и лабораторных помещений, приобрели оборудование, мебель и оргтехнику.
Так, в ряде учреждений закупили спецавтотранспорт, провели работы по ремонту административных и лабораторных помещений, приобрели оборудование, мебель и оргтехнику.
Сейчас руководители и бухгалтеры уже предоставляют планы расходов на будущий год. Начальник Управления Виктор Санджиев отмечает, что они стараются обеспечивать сотрудников комфортными условиями для работы и достойной заработной платой.