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7 декабря, 07:44
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В ветслужбе Калмыкии анализируют итоги работы за прошедший год

В ветслужбе Калмыкии анализируют итоги работы за прошедший год

Так, в ряде учреждений закупили спецавтотранспорт, провели работы по ремонту административных и лабораторных помещений, приобрели оборудование, мебель и оргтехнику.

Сейчас руководители и бухгалтеры уже предоставляют планы расходов на будущий год. Начальник Управления Виктор Санджиев отмечает, что они стараются обеспечивать сотрудников комфортными условиями для работы и достойной заработной платой.

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