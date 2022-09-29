Сегодня – Международный день гражданской авиации

Это профессиональный праздник как для всего лётного состава: пилотов, штурманов, бортмехаников и стюардесс. Так и для работников наземных служб. Это диспетчеры, конструкторы, авиастроители и техники.



Как известно, аэропорт Элисты временно закрыт для перелетов. Там сейчас идет ремонт. Будет реконструирован пассажирский терминал, обновится и фасад здания. Но все работники с нетерпением ждут поздравлений с профессиональным праздником.



Отдельные слова благодарности в этот день прозвучат для ветеранов авиации. Наша съемочная группа сегодня встретится с одним из них. Юрий Цыбулин более 20 лет проработал в столичной авиагавани. Репортаж о нем смотрите в дневном выпуске Вестей, в 14.30.