7 декабря, 11:19
 -9 °C
66,11
62,91
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
7 декабря, 07:18
Новости

Сегодня – Международный день гражданской авиации

Сегодня – Международный день гражданской авиации

Это профессиональный праздник как для всего лётного состава: пилотов, штурманов, бортмехаников и стюардесс. Так и для работников наземных служб. Это диспетчеры, конструкторы, авиастроители и техники.

Как известно, аэропорт Элисты временно закрыт для перелетов. Там сейчас идет ремонт. Будет реконструирован пассажирский терминал, обновится и фасад здания. Но все работники с нетерпением ждут поздравлений с профессиональным праздником.

Отдельные слова благодарности в этот день прозвучат для ветеранов авиации. Наша съемочная группа сегодня встретится с одним из них. Юрий Цыбулин более 20 лет проработал в столичной авиагавани. Репортаж о нем смотрите в дневном выпуске Вестей, в 14.30.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия