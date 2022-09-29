В Калмгу прошло первое заседание студенческого научного общества "Ойрад судлал"

На собрании студенты и преподаватели обсудили не только организационные вопросы, но и статью одного из секретарей общества. Совместными усилиями они внесли корректировки и помогли изменить некоторую информацию в публикации.



Теперь встречи будут проходить каждый четверг в международном научном центре "Культурное наследие монгольских народов". А в планах у ребят развитие научной деятельности и ее популяризация среди студентов.