7 декабря, 11:18
 -9 °C
66,11
62,91
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
7 декабря, 08:10
Новости

В Калмгу прошло первое заседание студенческого научного общества "Ойрад судлал"

В Калмгу прошло первое заседание студенческого научного общества "Ойрад судлал"

На собрании студенты и преподаватели обсудили не только организационные вопросы, но и статью одного из секретарей общества. Совместными усилиями они внесли корректировки и помогли изменить некоторую информацию в публикации.

Теперь встречи будут проходить каждый четверг в международном научном центре "Культурное наследие монгольских народов". А в планах у ребят развитие научной деятельности и ее популяризация среди студентов.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия