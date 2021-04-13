В век цифровизации общение в социальных сетях набирает всё большую популярность

Если раньше мессенджерами пользовалась, в основном, молодёжь, то сейчас уже и старшее поколение активно осваивает новые технологии.

В дни праздников поток поздравительных роликов в лентах новостей практически не останавливался. Кому-то нравятся забавные видео или картинки, присылаемые знакомыми, а кого-то это раздражает. Специалисты отмечают, что рассылкой, так называемого, спама, увлекаются в основном люди старше 50 лет, и такое поведение сигнализирует о нехватке внимания и взаимодействия с обществом. Как на это реагировать, сегодня в дневном выпуске "Вести Калмыкия" расскажет психолог.