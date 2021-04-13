Инновационные технологии в гидроизоляции

Постепенно рулонные покрытия отходят на второй план, когда на рынке гидроизоляционных материалов появилась – напыляемая битумно-полимерная эмульсия. При поиске техничного и надежного метода защиты помещения от нежелательной влаги, особого внимания заслуживает напыляемая гидроизоляция https://stgmsk.ru/nashi-resheniya/napylyaemaya-gidroizolyatsiya. Она хорошо себя зарекомендовала при работе со сложными объектами и проблемными зонами, например, горизонтальными и вертикальными поверхностями фундаментов и конструктивных слоев кровли. Не стоит заниматься самодеятельностью и выполнять гидроизоляционные работы своими силами в надежде сэкономить. Поверхностные знания в данной области и отсутствие опыта, могут привести к еще большим финансовым вложениям на ремонтно-восстановительные работы.

Профессионалы компании «Современные Технологии Гидроизоляции» без проблем подберут для любого случая необходимый изолирующий материал и с легкостью справятся с его применением, строго соблюдая отраслевые стандарты.

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• За долгих 11 лет работы в сфере гидроизоляционных технологий, компания зарекомендовала себя как надежный партнер, на которого можно положиться.

Что же касается материала «жидкая резина», то он способен к хорошему сцеплению с любой поверхностью, обеспечивая стопроцентную защиту от влаги. Благодаря такой технической особенности, напыляемая битумно-полимерная эмульсия нашла широкое применение

• Подземный паркинг – комфорт и безопасность круглый год

• Каждому водителю знакомо то неприятное чувство, когда утром необходимо идти откапывать свою машину от снега и выдвигаться на работу. Но в современных реалиях, подземный паркинг уже давно стал важнейшей частью городской инфраструктуры. Но, как любое другое помещение, паркинг нуждается в уходе и проведении качественной гидроизоляции, иначе автомобили и их владельцы будут подвергаться опасности.

❓К чему приводит игнорирование проблемы и отсутствие гидроизоляции?

В подземном помещении обнаруживаются протечки через сопряжения. Из-за высокой влажности наблюдается образование грибка и плесени, нарушения санитарных норм для данного типа помещений. И что самое важное – коррозия металлических конструкций и снижение прочностных характеристик всего объекта. Поэтому гидроизоляция паркинга – это не роскошь, а необходимость.

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