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11 мая, 12:20
НовостиОбщество

Стартует Республиканский конкурс социальной рекламы «Мир без страха»

Стартует Республиканский конкурс социальной рекламы «Мир без страха»

Всего несколько дней осталось до окончания приёма заявок. Напомним, их может отправить любой желающий от 14 до 35 лет. Работы принимаются по четырём важным темам: последствия правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, профилактика вовлечения детей в экстремистские организации, противодействие молодежным объединениям антиобщественной направленности. И основы безопасности в случае ЧП. Все подробности на сайте Республиканского центра молодёжи. 

 

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