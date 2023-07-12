14 июля, 10:32
В Уттинской школе и Яшкульской многопрофильной гимназии к началу учебного года завершится капитальный ремонт
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Как нам стало известно, в образовательных учреждениях уже полностью выполнены демонтажные работы, заменены оконные блоки. Завершаются кровельные работы, внутренняя отделка помещений.
Как нам стало известно, в образовательных учреждениях уже полностью выполнены демонтажные работы, заменены оконные блоки. Завершаются кровельные работы, внутренняя отделка помещений.
На финальной стадии находится подключение инженерных сетей. Средняя готовность объектов составляет около 75%.