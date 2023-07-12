14 июля, 14:23
Бывшее должностное лицо признано виновным в получении взятки
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Следствием и судом установлено, что в августе 21-го года подсудимый, занимая должность начальника службы эксплуатации газораспределительных сетей «Сарпинская», получил от двух местных жителей взятку. За это он подключил к газопроводу домовладения, расположенные на территории села Садовое.
Следствием и судом установлено, что в августе 21-го года подсудимый, занимая должность начальника службы эксплуатации газораспределительных сетей «Сарпинская», получил от двух местных жителей взятку. За это он подключил к газопроводу домовладения, расположенные на территории села Садовое.
Как сообщили нам сегодня в региональном следственном комитете, приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа.
Приговор в законную силу не вступил.