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14 июля, 14:23
Новости

Бывшее должностное лицо признано виновным в получении взятки

Бывшее должностное лицо признано виновным в получении взятки

Следствием и судом установлено, что в августе 21-го года подсудимый, занимая должность начальника службы эксплуатации газораспределительных сетей «Сарпинская», получил от двух местных жителей взятку. За это он подключил к газопроводу домовладения, расположенные на территории села Садовое.

Как сообщили нам сегодня в региональном следственном комитете, приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа.

Приговор в законную силу не вступил.

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