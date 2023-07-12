14 июля, 10:08
Айса Хохлашова и Елена Музгунова успешно освоили курс по мобильной грамотности для незрячих
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Теперь они могут пользоваться смартфонами, благодаря встроенным программам экранного доступа. им доступны почти все функции современного гаджета, которые очень облегчают повседневную жизнь.
Теперь они могут пользоваться смартфонами, благодаря встроенным программам экранного доступа. им доступны почти все функции современного гаджета, которые очень облегчают повседневную жизнь.
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