14 июля, 13:34
 29 °C
100,68
90,18
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
14 июля, 10:08
Новости

Айса Хохлашова и Елена Музгунова успешно освоили курс по мобильной грамотности для незрячих

Айса Хохлашова и Елена Музгунова успешно освоили курс по мобильной грамотности для незрячих

Теперь они могут пользоваться смартфонами, благодаря встроенным программам экранного доступа. им доступны почти все функции современного гаджета, которые очень облегчают повседневную жизнь.

Подробнее об этом смотрите в выпусках вестей.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия