В условиях санкций предприниматели республики продолжают своё дело

Руководство страны запустило меры антикризисной поддержки, в Калмыкии реализуется нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». О буднях пекаря-кондитера и её участии в программах – в нашем видеоматериале.

Оксана Бугаева занимается кондитерским делом уже седьмой год, до этого - много лет проработала в медицине. Как признаётся девушка, выпечка – это хобби, которое переросло в любимую работу.

Её день в этой небольшой пекарне начинается рано утром. Нужно успеть испечь правильный хлеб к завтраку горожан и постоянных клиентов. Производство небольшое, поэтому, как отмечает пекарь, всё делается вручную и с любовью. Производство хлеба на закваске – дело непростое и требует терпения и внимания. Прежде чем готовое изделие попадёт на стол, оно проходит долгий процесс брожения.

Помимо ремесленного хлеба, здесь и другая выпечка, ассортимент довольно широк, что-то делается под заказ. По признанию Оксаны Бугаевой, в первую очередь, она пекарь-кондитер, а уже потом – предприниматель. Сейчас, по её словам, в республике большое внимание уделяется созданию и развитию эффективной региональной инфраструктуры для бизнеса. Что её очень радует.

Сегодня специалисты центра «Мой бизнес» оказывают предпринимателям широкий спектр услуг: в части консультаций, возмещения затрат на наружную рекламу, помощи при выходе на маркетплейсы, предоставляют займы на выгодных условиях.

Поддержать хлебопекарную отрасль Калмыкии в условиях санкционного давления помогут федеральные субсидии. Они дадут возможность предпринимателям компенсировать часть затрат. 2,5 миллиарда рублей уже направлены в регионы страны. Предполагается, что это позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб и зафиксировать их на уровне начала или середины марта. Кроме того, по данным регионального Минсельхоза, в этом году увеличены площади под сельхозкультуры, а это - залог обеспечения прочного запаса муки.