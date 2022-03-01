На Донбасс отправилась машина гуманитарной помощи от членов партии КПРФ Калмыкии

30 марта коммунисты Калмыкии совместно со своими сторонниками отправили гуманитарную помощь для жителей Донбасса, мирных жителей Украины. Автомобиль, в который было загружено две тонны муки, упаковки тушенки, консервированной мясной каши, бутилированной питьевой воды, в торжественной обстановке проводили с площадки у мемориального комплекса Героям гражданской и Великой Отечественной войн.

Обращаясь к собравшимся, первый секретарь Комитета КРО КПРФ, заместитель Председателя Народного Хурала (Парламента) Калмыкии Николай Нуров сказал:

«Все мы знаем, что жители Донецкой и Луганской народных республик, а также тех городов и сел Украины, где в настоящее время проводится специальная военная операция по денацификации, оказались в очень тяжелых, нечеловеческих условиях. Спасение они находят на территории Российской Федерации, где для беженцев создаются условия для нормальной жизни, работы и учебы. … Наша с вами задача – активней участвовать в благотворительной акции, оказать помощь в этом святом, благородном деле. Калмыки, пережившие ссылку, умиравшие от голода и болезней в холодных краях, как никто другой знают, что значит вовремя протянутая рука помощи. От всего сердца мы желаем жителям Донбасса поскорее пережить невзгоды, чтобы вновь засияло над их измученной Родиной мирное небо.»

Коммунисты из всех уголков России, как сообщает официальный сайт ЦК КПРФ, отправляют сегодня гуманитарную помощь в ДНР и ЛНР: конвои формируют, в том числе, партийные организации республик Северного Кавказа, Поволжья и других регионов. Продукты, одежда, средства личной гигиены, канцелярские товары – мирным гражданам пригодится абсолютно все, ведь многие из них уезжали от войны фактически без вещей, оставив все в родном доме.