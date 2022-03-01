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30 марта, 19:29
НовостиПолитика

Бату Хасиков встретился с руководителем ЦИК России Эллой Памфиловой

Бату Хасиков встретился с руководителем ЦИК России Эллой Памфиловой

Как сообщил Глава республики, в этом году в Калмыкии был открыт специальный образовательный центр, который специализируется на избирательном праве. Всего в России три таких центра и наш регион в числе первых ставит перед собой цель - повысить качество обучения специалистов избирательным практикам. 

"Особое внимание уделяем преемственности молодых кадров из числа наших земляков. Сейчас мы готовим молодые кадры после масштабной реанимации молодежной избирательной комиссии" - сообщил Хасиков

 Летом состоятся выборы председателя Центральной избирательной комиссии Калмыкии. Напомним сейчас эту должность занимает Бембя Чужаев. 

Сегодня в федеральной ЦИК Глава региона предложил его кандидатуру в качестве основного кандидата.

"Считаю решение рекомендовать Бембю Сергеевича верным относительно общей политики избирательной культуры.

Роль председателя ЦИК - это ответственная работа. Председателю важно не просто точечно исполнять функции, а чувствовать всю палитру жизни в республике и быть максимально честным в озвучивании рисков" - прокомментировал Бату Хасиков

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