В Кетченерах продолжается строительство хурула

Все работы завершатся уже к концу года. К началу строительных работ приступили полгода назад. Жители райцентра вносят посильный вклад в реализацию строительства и с нетерпением ждут его открытия. На месте возведения религиозного сооружения, побывала наш корреспондент Белг Манцаева.

Баатра Дандырова на этой стройке можно видеть каждый день. Здесь он проводит всё своё время. Под его контролем ведутся все монтажные и строительные работы. Им предшествовала большая подготовительная часть. Высота будущего храма составит 23 метра. Вокруг расположится парковая зона с молельными барабанами и семью ступами. В октябре прошлого года бригада приступила к закладке фундамента. На сегодняшний день готов цокольный этаж, возведены стены. Строители уже приступили к монтажу второго этажа и кровельным работам.

Сам храм должен стать культурным центром и настоящим местом паломничества. В цокольном этаже разместятся классы, комнаты для монахов, а также большой зал. Здесь же будет функционировать Центр по развитию калмыцкого языка. Выбор места строительства Кетченеровского хурула неслучаен. Во время своего пасторского визита в Калмыкию в 1992 году его освятил Далай Лама ХIV. Идея постройки постоянно витала в воздухе. Но лишь в 2020 году сельчане создали оргкомитет и активно взялись за работу.

Кетченеровцы с благодарностью принимают помощь отовсюду. Она поступает не только от жителей села, но и от совершенно незнакомых людей из разных уголков страны. Чтобы принять участие в строительстве в посёлок едут все, кому важен мир и покой как в своей душе, так и вокруг. Всех их объединяет одна общая идея – создать обитель веры, когда в ее тиши можно посидеть и подумать о вечном, о сокровенном, о счастье для всех, кто живет на земле.

Открыть свой хурул кетченеровцы планируют в конце года.