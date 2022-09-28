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22 октября, 13:08
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В управлении Следственного комитета по Калмыкии появится горячая линия для участников СВО, мобилизованных и членов их семей

В управлении Следственного комитета по Калмыкии появится горячая линия для участников СВО, мобилизованных и членов их семей

Такое поручение дал глава федерального ведомства Александр Бастрыкин, в связи с многочисленными обращениями граждан. В соответствии с ним, в субъектах страны будут созданы каналы связи, аналогичные федеральному.

Согласно поручению сотрудники СК России будут в оперативном режиме консультировать и оказывать содействие гражданам в решении возникших проблем. Это позволит обеспечить всестороннюю правовую поддержку и защиту прав участников СВО, мобилизованных и членов их семей.

Работа горячей линии Следственного комитета России находится на контроле его руководителя.

Фото: https://kalmykia.sledcom.ru

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