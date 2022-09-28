Герой СВО ефрейтор Давид Церенов

Давид Церенов в составе самоходной артиллерийской батареи, расположенной на замаскированных позициях, проводил подготовку стрельбы по вскрытым целям.



Беспрерывно наблюдая за местностью и внося данные для ведения огня, он обнаружил в небе беспилотный летательный аппарат противника, о чем немедленно доложил командованию. После этого артиллеристы начали организованный отход с обнаруженных позиций.



Одна из самоходных артиллерийских установок заглохла. Находившийся рядом Давид Церенов бросился на помощь товарищам. В этот момент по покидаемым позициям был нанесен минометный удар, в результате которого один из членов экипажа заглохшей боевой машины получил осколочное ранение.



Ефрейтор Церенов оказал раненому первую медицинскую помощь и вынес его в укрытие, затем вернулся к самоходной установке и помог экипажу запустить двигатель.



Благодаря его грамотным действиям артиллеристы вовремя сменили огневые позиции и затем подавили минометные батареи боевиков.