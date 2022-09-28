В мире 22 октября отмечается Международный день заикающихся людей

Заикание — это серьезное нарушение работы речевого аппарата человека. По статистике на сегодняшний день в мире более 1% населения страдает от такой проблемы.



По данным ряда ученых эта речевая особенность нередко возникает при:

- переучивании леворукости на праворукость;

- несоответствии между высоким уровнем развития устной речи и недостаточной координацией между речевым дыханием, голосом и артикуляцией;

- психотравмах.



Поэтому данный праздник направлен на повышение информированности о проблемах и сложностях, с которыми приходится сталкиваться заикающимся людям в повседневной жизни. Поскольку при неправильном отношении общества такое нарушение речи может оказать серьезное негативное влияние на эмоциональное состояние, а значит и жизнь человека.