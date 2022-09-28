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22 октября, 14:26
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В мире 22 октября отмечается Международный день заикающихся людей

В мире 22 октября отмечается Международный день заикающихся людей

Заикание — это серьезное нарушение работы речевого аппарата человека. По статистике на сегодняшний день в мире более 1% населения страдает от такой проблемы.

По данным ряда ученых эта речевая особенность нередко возникает при:
- переучивании леворукости на праворукость;
- несоответствии между высоким уровнем развития устной речи и недостаточной координацией между речевым дыханием, голосом и артикуляцией;
- психотравмах.

Поэтому данный праздник направлен на повышение информированности о проблемах и сложностях, с которыми приходится сталкиваться заикающимся людям в повседневной жизни. Поскольку при неправильном отношении общества такое нарушение речи может оказать серьезное негативное влияние на эмоциональное состояние, а значит и жизнь человека.

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