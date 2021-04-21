Любители академической музыки Белгорода познакомились с национальным искусством Калмыкии

На сцене Белгородской филармонии прозвучало калмыцкие музыкальные композиции. За дирижёрским пультом - Заслуженный деятель искусств Калмыкии Савр Катаев. Вместе с Народным артистом республики Арсланом Шавгуровым он принял участие в одном из самых ярких событий в мире академического народно-инструментального искусства России – «Параде дирижеров».

Уникальное событие проходит в Белгороде раз в два года. С каждым разом количество ярких исполнителей растет, а в этом году, Фестиваль собрал более 30 именитых дирижеров страны. Кроме того, форум включает мастер-классы, творческие встречи и, конечно, грандиозные концерты с выдающимися музыкантами.