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21 мая, 21:25
НовостиКультура

Любители академической музыки Белгорода познакомились с национальным искусством Калмыкии

Любители академической музыки Белгорода познакомились с национальным искусством Калмыкии

На сцене Белгородской филармонии прозвучало калмыцкие музыкальные композиции. За дирижёрским пультом - Заслуженный деятель искусств Калмыкии Савр Катаев. Вместе с Народным артистом республики Арсланом Шавгуровым он принял участие в одном из самых ярких событий в мире академического народно-инструментального искусства России – «Параде дирижеров».

 Уникальное событие проходит в Белгороде раз в два года. С каждым разом количество ярких исполнителей растет, а в этом году, Фестиваль собрал более 30 именитых дирижеров страны. Кроме того, форум включает мастер-классы, творческие встречи и, конечно, грандиозные концерты с выдающимися музыкантами.

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