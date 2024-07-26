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29 июля, 08:57
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В Троицкой школе им. Жукова капремонт близится к завершению – сообщила профильный министр Булган Ангирова

В Троицкой школе им. Жукова капремонт близится к завершению – сообщила профильный министр Булган Ангирова

На данный момент готовность объекта составляет 84%. Завершена установка каркаса подвесных потолков, выполнены работы по вентиляции, завершены монтажные работы по отоплению и водоснабжению по всему зданию и в кухонной зоне.

А сегодня продолжится установка дверей и укладка линолеума.

Отметим, работы ведутся в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».

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