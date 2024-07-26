Съезд ассоциации иностранных студентов России соберет осенью в Калмыкии около 250 участников. Его программа будет насыщенной

В частности, планируется обсудить аспекты адаптации студентов-иностранцев, чтобы они могли полноценно влиться в российское общество", - рассказал ректор КалмГУ Бадма Салаев.

Среди приглашаемых на форум зарубежных вузов -партнеров - представители Белорусского государственного аграрно-технического университета, с которым КалмГУ активно работает.

Отметим, в опорном ВУЗе учится около 10 тыс. студентов и каждый пятый - иностранный гражданин.