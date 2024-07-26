В Сарпинском РМО завершилась уборка зерновых культур – сообщили в пресс службе РМО

Сельхозпредприятия района предстояло убрать более 52 тысяч/га. Это - озимая пшеница, рожь, тритикале, яровой ячмень. Было задействовано 120 комбайнов.

Хлебоуборка была завершена в максимально сжатые сроки. Штат для работы на зернотоках был полностью укомплектован.

Валовый сбор составил более 110 тыс/тонн. Отметим, что Сарпинцы на 3 месте по жатве в регионе.