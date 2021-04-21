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21 мая, 16:38
НовостиПамятьРелигия

В эти минуты идёт Чин освящения и закладка капсулы в основание строящейся часовни Святого Александра Невского

В эти минуты идёт Чин освящения и закладка капсулы в основание строящейся часовни Святого Александра Невского

Культовое сооружение возводится в Сарпинском районе вблизи села Обильное на 150 километре трассы Элиста – Волгоград. Его строительство инициировали местные активисты. Осенью они обратились за благословением к архиепископу Юстиниану. Тогда же был вырыт котлован. В марте залили монолитную железобетонную плиту, установили фундамент. Уже в понедельник начнут возводить стены.
Отметим, что размеры часовни небольшие – всего семь на семь метров. А вот ее значение – трудно переоценить. Это не только дань память и уважения великому полководцу к 800-летию со Дня его рождения. Но и сохранение военно-исторического и культурного наследия.

Все подробности смотрите сегодня в вечернем выпуске "Вести Калмыкия" в 21.05

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