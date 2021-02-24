В текущем году в западной части города планируется строительство 4600 м² жилья

На сегодня уже введено 29 жилых домов и выдано 52 разрешения на строительство.

Вопросы жилищного строительства обсуждались на заседании регионального штаба под председательством Главы Калмыкии Бату Хасикова с участием Правительства республики, муниципалитетов, строительных, финансовых и ресурсоснабжающих организаций. Там же были определены общие задачи на текущий и 2022 год.

Руководитель республики подчеркнул, что «реализация программы «Стимул» - один из приоритетных вопросов для Калмыкии. У нас большие планы». В столице в рамках региональной программы уже проложены инженерные сети для малоэтажной жилой застройки почти на 100 гектарах в западной части города. Планируется возведение 8-ми этажного 96-тиквартирного жилого дома площадью почти в 6 тыс. кв м.