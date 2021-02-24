В текущем году на реализацию программы инициативного бюджетирования из республиканского бюджета Калмыкии выделено более 10 млн рублей

Отбор прошли 17 проектов в районах республики. С каждым годом она реализуется успешнее. Благодаря ей, вот уже 3-й год жители Калмыкии могут участвовать в развитии общественной инфраструктуры своего села или города.

Средства предназначены на благоустройство спортивных площадок, установку ограждений, облагораживание парков и возведение памятных мемориалов.

Основным условием предоставления субсидии является софинансирование муниципалитетом и согласие на добровольное участие от жителей, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.