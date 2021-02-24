16 марта, 21:44
В текущем году на реализацию программы инициативного бюджетирования из республиканского бюджета Калмыкии выделено более 10 млн рублей
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Отбор прошли 17 проектов в районах республики. С каждым годом она реализуется успешнее. Благодаря ей, вот уже 3-й год жители Калмыкии могут участвовать в развитии общественной инфраструктуры своего села или города.
Средства предназначены на благоустройство спортивных площадок, установку ограждений, облагораживание парков и возведение памятных мемориалов.
Основным условием предоставления субсидии является софинансирование муниципалитетом и согласие на добровольное участие от жителей, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.