Горожане расширяют возможности участия в муниципальном управлении

На внеочередном заседании ЭГС внесены изменения в устав калмыцкой столицы. Теперь инициативные группы смогут не только выбирать объекты для благоустройства, но и контролировать ход работ.

Всего депутаты рассмотрели 9 вопросов повестки дня. Руководитель управления по земельным и имущественным отношениям администрации, отчитываясь о муниципальном имуществе, сообщил, что в минувшем году было продано 2 объекта. Мини-стадион и административное здание. В результате городская казна пополнилась более чем на 4 млн рублей.

Что же касается изменений в генеральный план столицы, то земельный участок - балка Гашун общей площадью свыше 26 квадратных км - включен в промышленную зону, с исключением из неё земель сельхоз назначения и улично–дорожной сети.

Сегодня же депутаты внесли представление главе региона о присвоении 23 столичной школе имени Заслуженного деятеля науки России, профессора, доктора педагогических наук Пюрви Мучкаевича Эрдниева.